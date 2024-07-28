Обновлённый общий зачёт Формулы-1 после дисквалификации Джорджа Расселла

После дисквалификации пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла после финиша Гран-при Бельгии в общем зачёте Формулы-1 произошли небольшие изменения. Макс Ферстаппен по-прежнему опережает Ландо Норриса на 78 очков. В топ-6 позиции не изменились, а вот Расселл теперь не седьмой, а всё-таки восьмой — позади Серхио Переса.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 277 очков.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 199.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 177.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 167.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 162.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 150.

7. Серхио Перес («Ред Булл») — 131.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 116.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 49.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 24.

В Кубке конструкторов положение не изменилось, однако «Макларен» стал чуть ближе к «Ред Булл», уступая теперь 42 очка.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 408 очков.

2. «Макларен» — 366.

3. «Феррари» — 345.

4. «Мерседес» — 266.

5. «Астон Мартин» — 73.

6. «РБ» — 34.

7. «Хаас» — 27.

8. «Альпин» — 11.

9. «Уильямс» — 4.

10. «Кик-Заубер» — 0.