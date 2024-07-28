Хорнер раскрыл, как тактика одного пит-стопа могла спровоцировать дисквалификацию Расселла

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил, можно ли объяснить недовес автомобиля пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла тактикой одного пит-стопа, так как шины сильно износились.

«Безусловно. Я уверен, что он стёр более килограмма резины. Мы видели это в пятницу. Но нужно везти достаточно топлива, чтобы сделать образец или если вы используете топливо в качестве балласта. Действительно печальные новости для Джорджа, но, очевидно, ошибка в их расчётах», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Напомним, победителем Гран-при Бельгии стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, который впоследствии был дисквалифицирован. Его болид оказался на 1,5 кг легче минимально разрешённой нормы после финиша. Таким образом, Льюис Хэмилтон стал победителем гонки.