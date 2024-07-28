Ферстаппен дал оценку своему выступлению на Гран-при Бельгии

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал пятый результат в гонке Гран-при Бельгии. С учётом дисквалификации Джорджа Расселла Ферстаппен в итоге стал четвёртым.

«В целом, для меня это был довольно позитивный день, учитывая, что я стартовал с 11-го места и финишировал перед Ландо, который является моим главным соперником. Я думаю, что мы всё сделали правильно со стратегией, и у меня был хороший чистый старт. Я застрял в DRS-паровозе, и было трудно обогнать, но я думаю, что с точки зрения стратегии мы сделали всё, что могли. Было сложно сделать это на шинах «медиум» и «хард». Потенциально можно было занять более высокую позицию, если бы стартовали на шинах «хард», но я думаю, что мы хорошо поработали и максимизировали свой результат сегодня.

Было нереально стартовать с 11-го места и тут же оказаться впереди, поэтому я в целом доволен выступлением. Мы с нетерпением ждём летней паузы, чтобы немного отдохнуть, но в то же время мы стремимся быть лучше и быстрее и пытаемся найти решения по мере приближения оставшейся части сезона. Тем не менее все проделали большую работу. Получат заслуженный перерыв.

У нас был отличный старт сезона, наши последние несколько гонок были немного сложнее, но мы старались найти решение, как справиться с этим. Следующий этап, очевидно, будет моей домашней гонкой в ​​Зандворте. Будет тяжёлая борьба, и всё будет зависеть от того, кто как справляется с износом шин, но будет здорово снова оказаться перед своими родными болельщиками», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».