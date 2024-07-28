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Леклер объяснил, что расстроило его, несмотря на финиш впереди Ферстаппена и Норриса

Леклер объяснил, что расстроило его, несмотря на финиш впереди Ферстаппена и Норриса
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал финиш на четвёртом месте в гонке Гран-при Бельгии. С учётом дисквалификации Джорджа Расселла монегаск в итоге стал третьим.

«Всё просто: мы были недостаточно быстры. По ощущениям, сегодня наша машина была четвёртой по скорости. С „Маклареном“ и „Ред Булл“ это ожидалось, а „Мерседес“ оказался быстрее ожидаемого.

При нормальной гонке на сухой трассе было очень сложно удерживать их позади. Мы хорошо поработали, оставив позади Макса и Ландо, но четвёртое место — лучшее, на что мы могли надеяться. Позитивный уикенд? Нет, потому что если бы впереди оказался «Ред Булл», то он был бы позитивным, но сейчас впереди «Мерседес», а мы думали, что на равных с ними, — теперь уже у них преимущество. Так что я не считаю этот результат очень позитивным», — приводит слова Леклера Motorsport.

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