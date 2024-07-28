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Ферстаппен: будущее Переса? Я думаю, главный повод для беспокойства — машина

Ферстаппен: будущее Переса? Я думаю, главный повод для беспокойства — машина
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен кратко ответил на вопрос о будущем Серхио Переса в команде, отметив, что для него важнее другая проблема, нежели чем недостаточно сильные результаты мексиканца.

«Будущее Переса? Я думаю, главный повод для беспокойства — машина. Мы просто были сегодня недостаточно быстры по сравнению с автомобилями вокруг нас», — приводит слова Ферстаппена Motorsport-Total.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:

1. Льюис Хэмилтон.
2. Оскар Пиастри.
3. Шарль Леклер.
4. Макс Ферстаппен.
5. Ландо Норрис.
6. Карлос Сайнс.
7. Серхио Перес.
8. Фернандо Алонсо.
9. Эстебан Окон.
10. Даниэль Риккардо.
11. Лэнс Стролл.
12. Александер Албон.
13. Пьер Гасли.
14. Кевин Магнуссен.
15. Валттери Боттас.
16. Юки Цунода.
17. Нико Хюлькенберг.
18. Логан Сарджент.
Гуаньюй Чжоу — сошёл с дистанции.
Джордж Расселл — дисквалифицирован.

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