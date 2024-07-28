Инженер «Мерседеса» Шовлин прокомментировал дисквалификацию Джорджа Расселла

Главный гоночный инженер команды Формулы-1 «Мерседес» Эндрю Шовлин высказался о дисквалификации Джорджа Расселла из-за недовеса машины по итогам Гран-при Бельгии и предположил, почему это произошло.

«Для Джорджа действительно тяжело быть дисквалифицированным и лишиться победы после такого впечатляющего выступления. Он блестяще справился с задачей, сохраняя шины и обороняясь до самого финиша. Мы пока не понимаем, почему автомобиль был легче после гонки, но тщательно проведём расследование, чтобы найти объяснение. Мы предполагаем, что износ резины из-за одного пит-стопа стал одним из факторов, и мы постараемся понять, как это произошло. Однако мы не будем искать оправданий. Это явно нехорошо, и нам нужно убедиться, что это не повторится.

Стало облегчением, что Льюис оказался вторым и унаследовал победу. Он тоже провёл сильную гонку и был самым быстрым с тактикой двух пит-стопов сегодня. Мы можем быть довольны темпом автомобиля, но в целом разочаровывает то, что не закончили первую половину сезона с первым и вторым местом. Особенно с учётом восстановления после одной из наших самых сложных пятниц и после гонки, которую так хорошо провела команда. Мы извлечём из этого урок и вернёмся сильнее в Зандворт после летней паузы», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».