Хорнер критически оценил выступление Переса на фоне слухов об увольнении гонщика

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер остался недоволен выступлением Серхио Переса в гонке Гран-при Бельгии. После старта со второго места мексиканец финишировал восьмым на фоне слухов о своём возможном увольнении.

«Объективно перед гонкой мы думали, что достижимы третье и пятое места. Мы добились пятого, но не добились третьего. Очевидно, что нам нужно изучить данные, чтобы узнать, где возникла его потеря темпа.

Разочарован ли я выступлением Переса? Учитывая его стартовую позицию, мы не предполагали финиша на восьмом месте при старте со второго. У Чеко сложная серия последних гонок. Это озадачивает, ведь сезон стартовал для него так хорошо, а потом всё пошло на спад. Вчера он проделал суперработу в квалификации… Нам нужно изучить и понять проблемы в гонке.

Мы концентрируемся на положении в Кубке конструкторов, где сегодня увидели, как у нас отыграли ещё семь или восемь очков. Нам нужно начинать переворачивать эту тенденцию после выхода с каникул», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.