Перес: уверен ли я, что останусь? Верно. Больше не буду говорить про это

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес сделал категоричное заявление о своём будущем на фоне свежих предположений, что его могут заменить во время летней паузы. Перес уверен, что слабое выступление на Гран-при Бельгии никак не повлияет на его перспективы в команде.

«Уверен ли я, что останусь? Верно. Вчера у меня была хорошая квалификация, хороший день. И это (сегодняшний день. — Прим. «Чемпионата») ничего не изменит. Думаю, у нас в команде слишком много всего происходит, есть много вещей, на которых мы должны сконцентрироваться. Так что мы не можем тратить какую-либо энергию на все эти спекуляции. Так что это последний раз, когда я говорю о своём будущем. Чтобы сделать это предельно ясно для всех: я больше не буду говорить про это. Не буду отвечать на какие-либо вопросы о своём будущем», — приводит слова Переса PlanetF1.