Ферстаппен проиграл четыре гонки подряд впервые с 2020 года

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не смог выиграть в Австрии, Великобритании, Венгрии и Бельгии. Это самая продолжительная серия без побед для Ферстаппена впервые с 2020 года.

Сегодня, 28 июля, на Гран-при Бельгии гонщик «Ред Булл» финишировал пятым, но с учётом дисквалификации Джорджа Расселла в итоге стал четвёртым. На Гран-при Венгрии Ферстаппен завершил гонку на пятом месте, а на Гран-при Великобритании — вторым. В Австрии трёхкратный чемпион мира финишировал пятым.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:

1. Льюис Хэмилтон.

2. Оскар Пиастри.

3. Шарль Леклер.

4. Макс Ферстаппен.

5. Ландо Норрис.

6. Карлос Сайнс.

7. Серхио Перес.

8. Фернандо Алонсо.

9. Эстебан Окон.

10. Даниэль Риккардо.

11. Лэнс Стролл.

12. Александер Албон.

13. Пьер Гасли.

14. Кевин Магнуссен.

15. Валттери Боттас.

16. Юки Цунода.

17. Нико Хюлькенберг.

18. Логан Сарджент.

Гуаньюй Чжоу — сошёл с дистанции.

Джордж Расселл — дисквалифицирован.