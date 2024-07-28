Перес — о своём выступлении на ГП Бельгии: это была очень разочаровывающая гонка

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Бельгии. Напомним, Перес стартовал со второго места, а финишировал восьмым. С учётом дисквалификации Джорджа Расселла мексиканец в итоге стал седьмым.

«Это была очень разочаровывающая гонка. Скажу, что мне было очень тяжело. Я не знаю, что происходит. Но пришлось экономить батарею в начале первых нескольких кругов, и она была просто очень слабой на прямых. Как только мне удалось преодолеть это, я был примерно на уровне Льюиса и Шарля. Я оставался там. Но во втором отрезке с перехода на шины «медиум» и со всем трафиком позади гонка стала действительно сложной. Шины были не в порядке. Проблемы с балансом. Нам нужно проанализировать много вещей.

Я думаю, что темп «Мерседеса» был очень впечатляющим. Мы также не смогли сравняться с «Феррари». Думаю, что мы были скомпрометированы, имея всего два комплекта шин «медиум». Поэтому я снова думаю, что это было не идеальное выступление. Это то, над чем мы поработаем как команда, и, очевидно, поймём и извлечём из этого урок», — приводит слова Переса PlanetF1.