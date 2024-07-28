«Это прискорбно». Леклер высказался о дисквалификации Расселла

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал дисквалификацию Джорджа Расселла из-за недовеса машины по итогам Гран-при Бельгии.

«Очевидно, никогда не хочется оказаться на подиуме после дисквалификации одного из коллег. «Мерседес» проделал невероятную работу сегодня, и это не разница в весе помогла Джорджу победить. Они одержали победу, потому что они были более сильной командой. Однако в таких вещах трудно сделать исключение, и понятно, за что их дисквалифицировали. Это прискорбно, потому что Джордж проделал невероятную работу, как и «Мерседес». Но это часть гонок», — приводит слова Леклера Sky Sports.

В гонке Гран-при Бельгии Леклер финишировал четвёртым, но с учётом дисквалификации Джорджа Расселла монегаск в итоге стал третьим.