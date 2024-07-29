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Сайнс высказался об отсутствии прогресса «Феррари» в скорости после ГП Бельгии

Сайнс высказался об отсутствии прогресса «Феррари» в скорости после ГП Бельгии
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс ответил, прибавила ли команда в скорости на Гран-при Бельгии по сравнению с конкурентами. Испанец финишировал седьмым, но с учётом дисквалификации Джорджа Расселла в итоге стал шестым.

«Если посмотреть темп «Мерседеса», «Ред Булл» и «Макларена» в гонке, то я так не думаю. Мне кажется, что разница составляет две или три десятые секунды. На этом болиде мы стартовали с поула и всё равно финишировали четвёртыми.

Я чувствовал, что мой болид претендует на место на подиуме, а потом, как только все поставили резину «хард», стало видно, в каком темпе они едут. Хотя на последнем отрезке я чувствовал себя очень конкурентоспособным и быстрым, потом, когда мне много раз говорили об остальных, я думал: «Нет, не так быстро, как хотелось бы», — приводит слова Сайнса Motorsport.

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