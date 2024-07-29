Льюис Хэмилтон отреагировал на дисквалификацию Расселла, принёсшую ему победу

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал дисквалификацию Джорджа Расселла из-за недовеса машины по итогам Гран-при Бельгии. Таким образом, Льюис Хэмилтон стал победителем гонки.

«Конечно, команде обидно лишиться дубля, но из сегодняшней гонки можно извлечь много позитивного. Машина ощущалась хорошо, и у нас был гораздо лучший темп, чем мы ожидали. Было несколько машин, которые казались на одном уровне с нами. Но как только мы оказались впереди, то смогли удержать эти позиции. Я использовал тактику двух пит-стопов и «прикрыл» тех, кто был позади. Джорджу удалась тактика одного пит-стопа, и, хотя я приблизился к нему на последних нескольких кругах, я не смог обогнать его.

Я сочувствую Джорджу, не хочется выигрывать гонку из-за дисквалификации, но мы вернулись к борьбе за победы на последних нескольких этапах. Сейчас невероятно конкурентная борьба, поэтому нам нужно будет усердно работать, чтобы бороться за победы постоянно», — приводит слова Хэмилтона GPblog.