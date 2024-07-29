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Алонсо назвал решение, которое помогло ему набрать два очка на Гран-при Бельгии

Алонсо назвал решение, которое помогло ему набрать два очка на Гран-при Бельгии
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Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал тактику одного пит-стопа в гонке Гран-при Бельгии. Алонсо финишировал девятым, а с учётом дисквалификации Джорджа Расселла в итоге стал восьмым.

«Я доволен своим местом и очками после тяжёлой гонки. У нас были запланированы разные тактики. Мы продлили первый отрезок на шинах «медиум». На шинах «хард» добились достаточно хорошего темпа и имели приличный износ шин.

Мы думали, что, может быть, появится машина безопасности, но, когда этого не произошло, мы подумали: почему бы не продлить отрезок и не применить тактику одного пит-стопа? Это решение оправдало себя, и нам удалось набрать несколько очков. Я с нетерпением жду летней паузы и времени на перезарядку. Мы продолжим бороться, и нам предстоит ещё поработать, чтобы улучшить результаты во второй половине сезона», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

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