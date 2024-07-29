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Ф-1 может ввести отдельную спринтерскую гонку для молодых пилотов после сезона

Ф-1 может ввести отдельную спринтерскую гонку для молодых пилотов после сезона
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Формула-1 обсуждает возможность проведения отдельной спринтерской гонки для молодых пилотов. Об этом информирует The Race.

По сведениям источника, идея заключается в том, чтобы провести мини-мероприятие через несколько дней после финала сезона. В него будут включены тренировки, квалификация и спринтерская гонка. Мероприятие станет дополнением к обычным однодневным послесезонным тестам в Абу-Даби, где в распоряжении пилотов есть две машины, одна из которых предназначена исключительно для того, чтобы дать молодым гонщикам время на трассе.

Отмечается, что идея не имеет фиксированных сроков воплощения в жизнь. Теоретически она могла бы быть реализована уже в конце 2024 года, но для этого должны быть решены логистические проблемы. В случае же, если это будет 2025 год, все стороны получат гораздо больше времени для тщательного изучения предложения и проработки деталей.

Сообщается, что под критерий «молодого гонщика» будут подходить те, кто не стартовал более чем в двух Гран-при. Отмечается, что, помимо пилотов Формулы-2 и Формулы-3, возможность могут получить молодые гонщики из IndyCar и Супер Формулы.

Кроме того, в издании добавили, что в настоящий момент обсуждаются меры, нацеленные на то, чтобы команды не «продавали» места на спринтерские гонки — например, по числу баллов в зачёт Суперлицензии.

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