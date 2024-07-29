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Серхио Перес: впереди долгий чемпионат, будем работать вместе

Серхио Перес: впереди долгий чемпионат, будем работать вместе
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался о дальнейшем сезоне в Формуле-1. После Гран-при Бельгии, который завершился 28 июля, чемпионат уходит на паузу. Следующий этап, Гран-при Нидерландов, состоится с 23 по 25 августа.

«Пришло время перегруппироваться, но также и немного отдохнуть с нашими семьями. Впереди долгий чемпионат, поэтому мы будем продолжать работать вместе, чтобы снова оказаться там, где и должны быть», — написал Перес.

Напомним, на Гран-при Бельгии Перес показал седьмой результат. Его товарищ по команде Макс Ферстаппен был четвёртым. Победителем стал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

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