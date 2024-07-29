Хэмилтон описал свои чувства после победы в Бельгии из-за дисквалификации Расселла

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался о победе, одержанной на Гран-при Бельгии. Напомним, изначально первое место занял товарищ Хэмилтона по команде Джордж Расселл, а сам Льюис был вторым. Однако после гонки болид Расселла оказался на 1,5 кг легче минимально разрешённой нормы, из-за чего пилот был дисквалифицирован, а победа досталась Хэмилтону.

«У меня смешанные чувства по поводу результата. Конечно, я рад победе, но сочувствую Джорджу и разочарован тем, что команда лишилась дубля. Тем не менее из этого дня можно извлечь много позитива. В начале уикенда мы не ожидали, что будем бороться за первые позиции, и не ожидали такого темпа, который у нас в итоге был. Так что приятно видеть, какого прогресса мы достигли. Мы заберём все эти положительные моменты с собой на перерыв и вернёмся ещё сильнее», — написал Хэмилтон.

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