БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тото Вольф категорично высказался о дисквалификации Расселла на ГП Бельгии

Тото Вольф категорично высказался о дисквалификации Расселла на ГП Бельгии
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о дисквалификации пилота команды Джорджа Расселла на Гран-при Бельгии. Напомним, Расселл стал победителем этапа в Спа, однако сразу после финиша гонки его болид оказался на 1,5 кг легче минимально разрешённой нормы, из-за чего Джордж был дисквалифицирован, а победа досталась его товарищу по команде Льюису Хэмилтону, который финишировал вторым. По словам Вольфа, дисквалификация Расселла является обоснованной. Глава команды согласился со стюардами.

«Если стюарды считают это нарушением правил, значит, так оно и есть. Мы должны извлечь из этого урок как команда. Очевидно, это серьёзный удар для пилота, чья детская мечта заключается в том, чтобы выигрывать гонки, а теперь её отняли. Но он выиграет ещё много раз», — приводит слова Вольфа Motorsport.

Материалы по теме
Хэмилтон описал свои чувства после победы в Бельгии из-за дисквалификации Расселла

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android