Пиастри объяснил свою ошибку на пит-стопе в Бельгии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри, комментируя своё выступление на Гран-при Бельгии, объяснил ошибку на втором пит-стопе в гонке.

«Я почувствовал в пятницу, что на пит-лейне сильное сцепление, и постоянно не доезжал. Даже на первом пит-стопе я, вероятно, не доехал. Мне пришлось притормозить, когда выехал Льюис, из-за чего я замедлился.

На втором пит-стопе я, очевидно, перестарался. Не лучший для меня момент. Но я не думаю, что это дорого обошлось. Думаю, в противном случае я бы просто застрял позади Льюиса и Джорджа на один-два круга раньше. Понятно, я хочу избежать подобного в оставшихся гонках», — приводит слова Пиастри издание RaceFans.

Напомним, победителем Гран-при Бельгии стал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».