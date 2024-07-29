Хорнер высказался о Пересе, обозначив приоритет «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о выступлении пилота команды Серхио Переса в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Я думаю, Серхио так же остро, как и все остальные, осознаёт, что нам нужно, чтобы борьбу вели обе наши машины – так же, как это было в начале года. Именно к этому нам нужно вернуться. Что думаю о форме Риккардо? Послушайте, мы находимся в отличном положении, и у нас есть вся необходимая информация. Приоритетом является поддержка Чеко. Мы все хотим, чтобы он изменил ситуацию, мы все хотим увидеть, как он добивается успеха», — приводит слова Хорнера издание Mirror.

Ранее о дальнейшем сезоне в Формуле-1 мнением поделился Серхио.

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