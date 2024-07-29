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«Терял по семь десятых на круге». Гасли рассказал о технических проблемах в Бельгии

«Терял по семь десятых на круге». Гасли рассказал о технических проблемах в Бельгии
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Пилот «Альпин» француз Пьер Гасли признался, что столкнулся с техническими проблемами в гонке Гран-при Бельгии.

«Весь день у нас были проблемы с двигателем. Я терял по семь десятых на прямых на каждом круге из-за температуры двигателя. Пилотирование также не было правильным. Мы упустили нужную стратегию. Мы просто совершаем слишком много ошибок.

Последние три уикенда были абсолютно разочаровывающими. Мы попросту не делаем максимум от того, что можем. Я знаю, команда способна на большее.

Начало года было тяжёлым. Мы набрали около 10 очков, но мы должны добиться гораздо большего. Поэтому важно перестроиться», — приводит слова Гасли издание RaceFans.

Напомним, победителем Гран-при Бельгии стал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

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