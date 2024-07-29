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Хорнер высказался о Риккардо после Гран-при Бельгии

Хорнер высказался о Риккардо после Гран-при Бельгии
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос по поводу выступления австралийского пилота «РБ» Даниэля Риккардо на Гран-при Бельгии.

«Думаю, Риккардо справился хорошо. Я ещё не изучал гонку подробно, видел только конечный результат: он был 11-м (10-м после дисквалификации Джорджа Расселла. — Прим. «Чемпионата»). Он явно провёл хорошую гонку», — приводит слова Хорнера издание Mirror.

Напомним, победителем Гран-при Бельгии после дисквалификации Джорджа Расселла стал Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

Риккардо в настоящий момент занимает 13-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 12 очков. Лидирует в чемпионате Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (277 баллов).

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