В Lamborghini отчитались о рекордных продажах в первые шесть месяцев 2024 года

Компания Automobili Lamborghini подвела итоги первых шести месяцев 2024 года и объявила о рекордных продажах. Так, в течение первого полугодия впервые в истории проданы 5558 автомобилей Lamborghini. Теперь в компании рассчитывают побить свой годовой рекорд продаж — он был установлен в 2023-м на отметке в 10 112 автомобилей.

Также в сообщении Lamborghini сказано, что за первые шесть месяцев 2024-го компания получила доход в размере € 1,6 млрд, что на 14,1% выше показателей прошлого года. При этом операционная прибыль Lamborghini достигла рекордных € 458 млн. Больше всех Lamborghini — 1621 экземпляр — проданы в США, на втором и третьем местах идут Германия и Великобритания.

Кроме того, в Lamborghini подтвердили дату премьеры нового спорткара — преемника Huracán. Она состоится 16 августа на Автомобильной неделе Монтерея.