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Фернандо Алонсо: хотел бы спроектировать машину сам

Фернандо Алонсо: хотел бы спроектировать машину сам
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Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о задачах команды на летней перерыв в Формуле-1.

«Я хотел бы спроектировать машину сам, но я гонщик и не могу этого сделать. Планы развития на летний перерыв? Не думаю, что что-то запланировано. Наша задача сейчас заключается в том, чтобы понять слабые стороны автомобиля и определить моменты, которые необходимо улучшить», — приводит слова Алонсо Formel1.de.

После Гран-при Бельгии чемпионат уйдёт на паузу до этапа в Нидерландах, который состоится с 23 по 25 августа.
Ранее Фернандо прокомментировал тактику одного пит-стопа в гонке Гран-при Бельгии, где он показал девятый результат, а с учётом дисквалификации Джорджа Расселла («Мерседес») стал восьмым.

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