«Он должен срочно это изменить». Ральф Шумахер дал совет Норрису после ГП Бельгии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер поделился мнением о выступлении пилота «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Бельгии. Британец финишировал на шестом месте, но после дисквалификации Джорджа Расселла («Мерседес») стал пятым.

«Гонщик всегда больше всего злится на самого себя, когда совершает ошибки, и Ландо их признал. Сейчас ему следует объяснить, что проблема была не в старте. Проблема была в том, что он въехал в грязную обочину. Он и сам это знает. А затем он перетормозил в шикане в конце первого круга. Так что он был разочарован, что логично. Конечно, это всё мелочи, но они имеют большое влияние и повторяться больше не должны. Он должен срочно это изменить. В противном случае Пиастри перехватит инициативу.

Для большей уверенности в себе, чтобы стать спокойнее, можно использовать упражнения на расслабление или что-то в этом роде. Некоторым людям это не нужно, но Ландо, как мне кажется, не помешала бы небольшая поддержка», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.

Сколько зарабатывают в Формуле-1: