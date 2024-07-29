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Эксперт назвал пилота с наибольшими шансами занять место Переса, если его уволят летом

Эксперт назвал пилота с наибольшими шансами занять место Переса, если его уволят летом
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес на фоне неудовлетворительных результатов может покинуть команду во время летнего перерыва, а его вероятной заменой может стать австралиец Даниэль Риккардо, который сейчас выступает за «РБ». Об этом рассказал журналист Крис Медланд в своей статье на Motor Sport Magazine.

По сведениям Медланда, шансы Риккардо выиграть борьбу у Лиама Лоусона и Юки Цуноды за место в «Ред Булл» являются более высокими.

На недавнем Гран-при Бельгии Перес занял восьмое место, но благодаря дисквалификации Джорджа Расселла поднялся на седьмую позицию. В настоящий момент в активе мексиканца 131 очко в общем зачёте пилотов. Он занимает седьмое место.

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