Сайнс отреагировал на слова главы «Уильямса», оптимистично настроенного на контракт с ним

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший отреагировал на слова руководителя «Уильямса» Джеймса Ваулза, заявившего, что он положительно оценивает шансы на подписание контракта с испанцем.

«Думаю, что у «Уильямса» всегда была хорошая позиция. Но есть и другие команды, вы знаете, я не ограничен в возможностях. Посмотрим.

Джеймс громко заявлял, что хочет видеть меня в «Уильямсе». Я его большой поклонник, поклонник его трудовой этики и того, как он двигает команду вперёд. Не секрет, что мы отлично ладим. Оптимистичен ли он, я оставлю это при себе», — приводит слова Сайнса издание Racingnews365.

Напомним, Сайнс покинет «Феррари» по окончании сезона-2024. Его заменой станет семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.