Редкий Mercedes-Benz SLR McLaren, названный в честь Стирлинга Мосса, продан за € 3,4 млн

На аукционе RM Sotheby’s, который прошёл в немецком городе Тегернзе, с молотка ушёл редкий Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss. Один из 45 таких автомобилей, построенных в честь победы Стирлинга Мосса в гонке «Милле Милья» 1955 года, продан за € 3,4 млн.

Ferrari 275 GTB/6C в кузове от Scaglietti Фото: rmsothebys.com

Ещё одни крупным лотом аукциона стала Ferrari 275 GTB/6C в кузове от Scaglietti, выпущенная в 1966 году. За этот автомобиль с сертификатом Ferrari Classiche новый владелец заплатил € 2,5 млн.

HWA EVO Фото: rmsothebys.com

Кроме того, в Тегернзе за € 1,3 млн был продан первый экземпляр рестомода HWA EVO, представляющего собой современную интерпретацию знаменитого Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evo II. За схожую сумму — € 1,1 млн — с молотка ушло купе Ruf SCR, стилизованное под Porsche 911 1989 года.

Ruf SCR Фото: rmsothebys.com

Также более миллиона евро удалось выручить за Porsche 935 2019 года и Porsche Carrera GT 2006-го, а Talbot-Lago T26 Grand Sport Coupé 1949 года выпуска продан за € 961 тыс.