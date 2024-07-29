В «Уильямсе» объявили о подписании контракта с Карлосом Сайнсом

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» объявила о подписании двухлетнего контракта с испанским пилотом Карлосом Сайнсом.

«Карлос Сайнс присоединится к «Уильямсу» по двухлетнему соглашению с возможностью продления начиная с 2025 года. Карлос присоединится к Александеру Албону, став вторым пилотом команды», — говорится в пресс-релизе команды.

За свою карьеру в Формуле-1 29-летний испанец одержал три победы в гонках, занял 23 подиума, заработал более 1100 карьерных очков и в данный момент занимает пятое место в чемпионате пилотов этого сезона. Он единственным гонщиком не из команды «Ред Булл», одержавшим победу в гонке в 2023 году [Гран-при Сингапура].

Напомним, перед началом сезона-2024 было объявлено, что в 2025 году к команде «Феррари» присоединится британский пилот Льюис Хэмилтон, который станет напарником в итальянской команде монегаса Шарля Леклера.