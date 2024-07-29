Сайнс: полностью уверен, что «Уильямс» — правильное место для продолжения моего пути в Ф-1

Испанский гонщик Карлос Сайнс прокомментировал подписание двухлетнего соглашения с «Уильямсом».

«Я очень рад объявить, что я присоединюсь к „Уильямсу“ с 2025 года. Не секрет, что в этом году рынок гонщиков невероятно сложный по различным причинам, из-за чего у меня ушло некоторое время на принятие решения. Однако я полностью уверен, что „Уильямс“ — правильное место для продолжения моего пути в Ф-1, и я невероятно горд присоединиться к такой исторически успешной команде, за которую выступали многие герои моего детства.

Конечная цель — вернуть «Уильямс» обратно туда, где он должен быть: вперёд стартовой решётки. Это вызов, который я принимаю с восхищением и позитивом. Я уверен, что эта команда имеет все ингредиенты, чтобы творить историю снова. Начиная с 1 января я буду отдавать всего себя, направляя «Уильямс» вперёд вместе с каждым членом команды. Хочу поблагодарить Джеймса Ваулза и весь совет директоров «Уильямса» за их доверие и нацеленность", — приводит слова Сайнса пресс-служба «Уильямса».