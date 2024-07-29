Ваулз: у нас будет один из самых грозных составов пилотов на стартовой решётке

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз прокомментировал присоединение к коллективу испанского пилота Карлоса Сайнса.

«Присоединение Карлоса к «Уильямсу» является убедительным заявлением о намерениях обеих сторон. Карлос снова и снова демонстрировал, что он один из самых талантливых гонщиков на стартовой решётке, с достойным послужным списком побед и подиумов, что подчёркивает правильное направление нашего развития. Карлос принесёт не только опыт и продуктивность, но и неистовое стремление выжимать из команды каждую миллисекунду, и машина идеально подходит для этого.

В лице Александера [Албона] и Карлоса у нас будет один из самых грозных составов гонщиков на стартовой решётке, ведь они обладают огромным опытом, который поможет нам адаптироваться к новым правилам в 2026 году. Их вера в миссию «Уильямса» демонстрирует масштаб работы, ведущейся ради её исполнения. Люди не должны сомневаться в наших амбициях и импульсе, поскольку мы продолжаем путь обратно к конкурентоспособности – мы здесь, мы настроены серьёзно и при поддержке Dorilton Capital мы инвестируем в то, что нужно, чтобы вернуться на лидирующие позиции», — приводит слова Ваулза пресс-служба «Уильямса».

Сайнс подписал двухлетний контракт на 2025 и 2026 год с возможностью продления.