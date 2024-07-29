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В Формуле-1 осталось четыре вакантных места на 2025 год

В Формуле-1 осталось четыре вакантных места на 2025 год
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После подписания многолетнего контракта между испанским гонщиком Карлосом Сайнсом и британской командой «Уильямс» осталось четыре вакантных места в Формуле-1 на сезон-2025.

1. Немецкий коллектив «Мерседес» всё ещё находится в поисках второго пилота в команду к британцу Джорджу Расселлу.
2. Французская команда «Альпин» определяется с напарником Пьера Гасли.
3. «РБ» имеет в своём составе на 2025 год только японского гонщика Юки Цуноду, определяясь с его напарником.
4. Швейцарский коллектив «Кик-Заубер», который с 2026 года станет «Ауди», подписал контракт с немецким пилотом Нико Хюлькенбергом и всё ещё ищет второго пилота команды.

Такие команды, как «Ред Булл», «Феррари», «Астон Мартин», «Макларен», «Хаас» и «Уильямс», укомплектовали свои составы.

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