В «Уильямсе» обратились к покидающему команду в конце сезона Логану Сардженту

Британская команда «Уильямс» опубликовала сообщение, посвящённое уходу американского пилота Логана Сарджента в конце сезона-2024. Ранее было объявлено о подписании контракта с испанским пилотом Карлосом Сайнсом.

«Команда «Уильямс» также хотела бы поблагодарить Логана Сарджента за его упорную работу и самоотверженность на протяжении последних двух лет. Выпускник Академии пилотов «Уильямс», Логан стал первым гонщиком из США, набравшим очко впервые за 30 лет, когда он финишировал 10-м в Остине в прошлом году и сыграл фундаментальную роль в развитии команды. «Уильямс» окажет Логану полную поддержку, поскольку он надеется продолжить свою гоночную карьеру в 2025 году и в будущем», — говорится в пресс-релизе команды.

«Я также хочу поблагодарить Логана за всё, что он сделал для команды, и знать, что он продолжит упорно бороться за нас в предстоящих гонках», — заявил руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз.

Напомним, в дни проведения Гран-при США 2022 года «Уильямс» объявила, что Логану будет предложен контракт основного гонщика команды, если он заработает достаточное количество баллов для суперлицензии.

По итогам сезона 2022 года в Формуле-2 Логан Сарджент набрал достаточное количество баллов для получения суперлицензии и 21 октября того же года был объявлен гонщиком «Уильямс» в 2023 году, где заменил Николаса Латифи.