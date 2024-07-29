Вассёр прокомментировал переход Сайнса в «Уильямс»

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал переход испанского пилота Карлоса Сайнса в британскую команду «Уильямс» начиная с сезона-2025.

«Я рад, что Карлос присоединится к «Уильямсу» со следующего сезона. Это команда с великой историей, а также наследием, основанным просвещённым человеком с амбициозным видением, поэтому я знаю, что Карлос будет чувствовать себя там как дома. Я очень уважаю Джеймса [Ваулза] и уверен, что Сайнс внесёт ценный вклад

в новую команду.

На данный момент Карлос остаётся пилотом «Феррари». И в оставшихся девяти гонках сезона мы будем усердно работать на всю мощность, концентрируясь на наших целях, борясь вместе за каждое очко, до самого последнего круга этого чемпионата», — сообщается в пресс-релизе «Феррари».

Напомним, ранее в «Уильямсе» объявили о подписании двухлетнего контракта с Карлосом Сайнсом на 2025 и 2026 год с возможностью продления.