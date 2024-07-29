Прав ли Карлос Сайнс, что подписал контракт с «Уильямсом»?

Сегодня, 29 июля, британская команда «Уильямс» объявила о подписании двухлетнего контракта на 2025 и 2026 год с возможностью продления с испанским пилотом Карлосом Сайнсом, выступающим в этом сезоне в итальянском коллективе «Феррари».

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Напомним, Сайнс присоединится к тайскому пилоту Александеру Албону. Оба пилота в своё время прошли академию «Ред Булл», успев выступить в Формуле-1 за коллектив «Торо Россо».

В данный момент Сайнс занимает пятое место в личном зачёте пилотов, имея на своём счету 162 очка. Он уступает пять очков австралийскому пилоту «Макларена» Оскару Пиастри, у которого после 14 этапов 167 очков.

«Уильямс» занимает девятое место в Кубке конструкторов, имея на своём счету четыре очка.