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«Команда без аппендикса». Сайнс и Албон — первый дуэт пилотов после аппендицита

«Команда без аппендикса». Сайнс и Албон — первый дуэт пилотов после аппендицита
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Испанский пилот Карлос Сайнс отреагировал в социальных сетях на присоединение к тайскому пилоту Александеру Албону в «Уильямсе» в 2025 году, упомянув забавный факт, связанный с обоими пилотами.

«Команда без аппендикса», — написал Сайнс в соцсети Х (ранее Twitter).

Забавный факт заключается в том, что Сайнс и Албон станут первым дуэтом пилотов в истории Формулы-1, которым удалили аппендикс.

Сайнс и Албон после удаления аппендикса

Сайнс и Албон после удаления аппендикса

Фото: Из личного архива пилотов

Албону удаляли аппендицит в сентябре 2022-го после Гран-при Италии в Монце, и тайский пилот попал в реанимацию из-за осложнений после операции, но восстановился и выступил на следующем Гран-при Сингапура.

Сайнс попал в больницу с обострением аппендицита в марте 2024 года во время Гран-при Саудовской Аравии. Аппендицит Сайнса позволил дебютировать в Формуле-1 за рулём «Феррари» 19-летнему британцу Оливеру Берману, который в 2025 году присоединится к «Хаасу».

Сегодня, 29 июля, стало известно, что британская команда «Уильямс» подписала контракт с испанским пилотом Карлосом Сайнсом, выступающим в сезоне-2024 за команду «Феррари», на два года с возможностью дальнейшего продления.

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