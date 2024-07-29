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Хорнер — о съёмочном дне «РБ»: это не какие-то тесты пилотов или шин

Хорнер — о съёмочном дне «РБ»: это не какие-то тесты пилотов или шин
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Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о предстоящем съёмочном дне команды «РБ», в котором примут участие австралийский пилот Даниэль Риккардо и резервный пилот «Ред Булл» и «РБ» новозеландец Лиам Лоусон.

«Это съёмочный день, поэтому они будут снимать. Всё дело в содержании. Съёмочный день проходит в нынешней машине, потому что по регламенту на ней можно проехать 200 км. Так что они оба будут много сниматься для команды. Это не будут какие-то тесты пилотов или шин, это просто съёмочный день», — приводит слова Хорнера издание Crash.net.

Напомним, ранее Хорнер похвалил австралийца после Гран-при Бельгии. В гонке Даниэль приехал на 10-й позиции, принеся коллективу «РБ» одно очко.

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