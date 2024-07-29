Источник: в «Ред Булл» приняли решение по поводу будущего Переса

Австрийская команда «Ред Булл» приняла решение сохранить мексиканского пилота Серхио Переса в своём составе до конца сезона, о чём сотрудникам сообщил руководитель коллектива Кристиан Хорнер, по данным Эрика ван Харена из нидерландского De Telegraaf.

«Серхио Перес остаётся пилотом «Ред Булл», несмотря на все недавние слухи. Мы с нетерпением ждём возможности увидеть его выступления после летнего перерыва. Впереди будут трассы, на которых он хорошо выступал раньше, и об этом говорит статистика», — рассказал Хорнер сотрудникам на базе в Милтон-Кинсе.

Ранее сообщалось, что в контракте Переса с «Ред Булл» есть пункт, позволяющий «быкам» расстаться с пилотом прямо по ходу сезона в случае его слабых результатов, например если его отставание от напарника по команде Макса Ферстаппена будет составлять более 100 очков в личном зачёте.

После выступления на Гран-при Бельгии мексиканца раскритиковал консультант команды Хельмут Марко за слабый результат в самой гонке.