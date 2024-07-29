16 лет назад Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, но потерял победу из-за штрафа

39-летний британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Бельгии – 2024 после того, как напарник Льюиса Джордж Расселл был дисквалифицирован за недовес в 1,5 кг на своём болиде. Но Хэмилтон, будучи пилотом «Макларена», также был лишён победы на Гран-при Бельгии, прошедшем 7 сентября 2008, за нелегальный обгон Кими Райкконена.

На Гран-при Бельгии – 2008 за три круга до финиша пошёл дождь, из-за чего Хэмилтон приблизился к лидирующему в гонке пилоту «Феррари» финскому гонщику Кими Райкконену. И в ходе борьбы в повороте «Автобусная остановка» Льюис срезал шикану, обогнав Кими. После этого на стартовой прямой, едва пропустив Райкконена вперёд (согласно правилам, после обгона из-за срезания поворота гонщик должен вернуть позицию) начал очередную атаку и обошёл Райкконена в первом повороте трассы.

Чуть позже Кими потерял управление, вылетел за пределы трассы и сошёл с гонки, в то время как Льюис закончил гонку на первом месте. После окончания заезда стюарды проанализировали инцидент с обгоном и решили наказать Хэмилтона 25-секундным штрафом, поскольку посчитали, что он получил преимущество, срезав шикану, так как в случае аккуратного прохождения поворота не смог бы обогнать Кими в повороте «Ля Сурс».

По итогу Гран-при Бельгии – 2008 Льюис занял в гонке третье место, а победу одержал пилот «Феррари» Фелипе Масса. Но чемпионом в сезоне стал Льюис Хэмилтон, который опередил Массу на одно очко.