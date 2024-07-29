Racingnews365: в «Ред Булл» подтвердили будущее Серхио Переса

После ключевой встречи руководства австрийской команды «Ред Булл» в коллективе приняли решение продолжить сотрудничество с мексиканским пилотом Серхио Пересом до конца сезона-2024, сообщает нидерландское издание Racingnews365.

«В команде „Ред Булл“ изданию Racingnews365 подтвердили сохранение Серхио Переса. Ранее сообщалось, что мексиканца может заменить австралийский пилот, выступающий за команду „РБ“, Даниэль Риккардо, либо новозеландец и резервный пилот „Ред Булл“ и „РБ“ Лиам Лоуссон. Предстоящий съемочный день команды „РБ“, в котором примут участие и Даниэль, и Лиам связывался с возможной заменой Переса, но Кристиан Хорнер на заводе Милтон-Кинс объявил о сохранении состава пилотов „Ред Булл“ до конца сезона», — сообщается в новости издания.

За последние восемь этапов шестикратный победитель Гран-при набрал всего 28 очков, что резко контрастирует со 141 очком, набранным его товарищем по команде трёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном.