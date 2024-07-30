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Хэмилтон — о тактике одного пит-стопа Расселла: меня никто не предупредил

Хэмилтон — о тактике одного пит-стопа Расселла: меня никто не предупредил
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39-летний британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон после Гран-при Бельгии ответил на вопрос о тактике одного пит-стопа своего напарника Джорджа Расселла и был раздражён общением со своей командой во время гонки.

«Вы должны доверять людям, с которыми работаете, поэтому я доверяю своему инженеру. Хочу иметь возможность полностью положиться на него. Во время гонки я неоднократно говорил, что шины в полном порядке, однако меня позвали на пит-стоп. Но меня никто не предупредил, что Джордж идёт на тактике одного пит-стопа», — приводит слова Хэмилтона издание Crash.net.

Напомним, победу в Гран-при Бельгии — 2024 одержал британец Джордж Расселл, вторым гонку закончил Льюис Хэмилтон. Но из-за недовеса в 1,5 кг Расселл был дисквалифицирован и победа досталась Хэмилтону.

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