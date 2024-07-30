Названы три пилота с наибольшим числом очков в последних семи ГП, их разделяет два балла

По итогам недавних семи Гран-при Формулы-1 больше всего очков набрали Макс Ферстаппен из «Ред Булл», Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», а также Оскар Пиастри, представляющий «Макларен».

Нидерландец по-прежнему является лидером чемпионата, а за счёт недавних семи гонок на его счету в общем зачёте пилотов прибавилось 116 очков. Хэмилтон по итогам последних семи этапов набрал 115 баллов, а Пиастри – 114.

Напомним, после Гран-при Бельгии, который завершился 28 июля, чемпионат ушёл на паузу. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Нидерландов, состоится с 23 по 25 августа.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен не смог победить в четырёх гонках подряд впервые с 2020 года.

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