БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер объяснил, почему «Ред Булл» в своё время пригласил Переса в команду

Хорнер объяснил, почему «Ред Булл» в своё время пригласил Переса в команду
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о мексиканском гонщике команды Серхио Пересе, рассказав, почему выбор в своё время пал именно на него.

«Чеко — отличный командный игрок. Он здорово умеет работать в команде. Именно поэтому мы его выбрали. Вот почему мы его взяли в конце 2020 года. Мы хотели, чтобы он был рядом с Максом. И знаете, он выиграл для нас шесть-семь гонок. А в прошлом году он занял второе место в чемпионате», — приводит слова руководителя «Ред Булл» издание Motorsport Week.

Ранее сообщалось, что после ключевой встречи руководства «Ред Булл» в коллективе приняли решение продолжить сотрудничество с Пересом до конца нынешнего сезона.

Материалы по теме
Racingnews365: в «Ред Булл» подтвердили будущее Серхио Переса

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android