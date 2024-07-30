Хорнер объяснил, почему «Ред Булл» в своё время пригласил Переса в команду

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о мексиканском гонщике команды Серхио Пересе, рассказав, почему выбор в своё время пал именно на него.

«Чеко — отличный командный игрок. Он здорово умеет работать в команде. Именно поэтому мы его выбрали. Вот почему мы его взяли в конце 2020 года. Мы хотели, чтобы он был рядом с Максом. И знаете, он выиграл для нас шесть-семь гонок. А в прошлом году он занял второе место в чемпионате», — приводит слова руководителя «Ред Булл» издание Motorsport Week.

Ранее сообщалось, что после ключевой встречи руководства «Ред Булл» в коллективе приняли решение продолжить сотрудничество с Пересом до конца нынешнего сезона.

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