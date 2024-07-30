Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов Формулы-1 800 дней подряд

Гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен пребывает в качестве лидера общего зачёта пилотов Формулы-1 уже 800 дней подряд. Нидерландец стал лидером чемпионата после победы на Гран-при Испании в 2022 году и с тех пор не опускался на второе место в зачёте.

В настоящий момент в активе Ферстаппена 277 очков. У его ближайшего преследователя Ландо Норриса из команды «Макларен» 199 баллов. Топ-3 замыкает пилот «Феррари» Шарль Леклер, на счету которого 177 очков.

Ранее назывались три пилота с наибольшим числом очков в последних семи Гран-при. Это Ферстаппен, Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», а также Оскар Пиастри («Макларен»). Всех их разделяет всего два балла.

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