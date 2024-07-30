БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев подверг сомнению основную версию причины дисквалификации Расселла

Оруджев подверг сомнению основную версию причины дисквалификации Расселла
Комментарии

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал дисквалификацию пилота «Мерседеса» британца Джорджа Расселла на Гран-при Бельгии.

Напомним, Расселл финишировал первым, но был дисквалифицирован из-за недовеса своей машины.

«Пожалуй, не поддержу версию, что недовес случился из-за сильно изношенной резины. Просто кто-то где-то просчитался по весу. Просчёт команды — очень дурацкий, очень глупый, но очень для них болезненный. То, что Расселл не имел возможности собрать червячков, это факт. Но это же не первый Гран-при в Спа, и каждый раз есть такая особенность», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Материалы по теме
Расселла дисквалифицировали не из-за шин, Сайнс ошибся с контрактом? Разбор
Эксклюзив
Расселла дисквалифицировали не из-за шин, Сайнс ошибся с контрактом? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android