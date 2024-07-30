Оруджев подверг сомнению основную версию причины дисквалификации Расселла

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал дисквалификацию пилота «Мерседеса» британца Джорджа Расселла на Гран-при Бельгии.

Напомним, Расселл финишировал первым, но был дисквалифицирован из-за недовеса своей машины.

«Пожалуй, не поддержу версию, что недовес случился из-за сильно изношенной резины. Просто кто-то где-то просчитался по весу. Просчёт команды — очень дурацкий, очень глупый, но очень для них болезненный. То, что Расселл не имел возможности собрать червячков, это факт. Но это же не первый Гран-при в Спа, и каждый раз есть такая особенность», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».