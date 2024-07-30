Егор Оруджев оценил решение Карлоса Сайнса перейти в «Уильямс»

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев поделился мнением о решении испанского пилота Карлоса Сайнса подписать контракт с «Уильямсом». Ранее стало известно, что стороны заключили двухлетний контракт. Сайнс покинет «Феррари» по окончании нынешнего сезона.

«Возможно, он не хотел пропускать год, подписав контракт с «Ауди». Тогда, конечно, выбор «Уильямса» выглядит предпочтительнее. Я бы, конечно, больше смотрел на долгосрочную перспективу. «Уильямс» уже давно выглядит лучше и лучше, но всё же настоящих «частных» команд наверху уже давно нет. Поэтому в долгосроке «Ауди» всё равно выглядит круто. Я бы так или иначе смотрел бы в сторону заводской команды», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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