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«Больно смотреть». Хорнер высказался о нынешней ситуации Переса

«Больно смотреть». Хорнер высказался о нынешней ситуации Переса
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о пилоте команды Серхио Пересе, признавшись, что все в команде желают ему успеха.

«Всех расстраивает видеть, как Чеко испытывает проблемы, потому что все хотят видеть, как он преуспевает. Знаете, команда всегда поддерживала и продолжает поддерживать его. Все хотят, чтобы он добился успеха, потому что больно видеть его в такой ситуации, в которой он находится», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.

В настоящий момент в активе Переса 131 очко в общем зачёте пилотов. Мексиканец занимает седьмое место. Лидером является его товарищ по команде Макс Ферстаппен, на счёте которого 277 баллов.

Ранее Хорнер объяснил, почему «Ред Булл» в своё время пригласил Серхио в команду.

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