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В «РБ» приняли решение по составу гонщиков на вторую половину сезона — RacingNews365

В «РБ» приняли решение по составу гонщиков на вторую половину сезона — RacingNews365
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Австралиец Даниэль Риккардо и японец Юки Цунода будут выступать за «РБ» по крайней мере до конца нынешнего сезона Формулы-1. Об этом информирует Racingnews365.

По сведениям источника, это решение было доведено до сотрудников «Ред Булл» и «РБ» – так же, как и решение сохранить в австрийской команде мексиканца Серхио Переса до завершения сезона 2024 года.

Ранее предполагалось, что место Риккардо может занять новозеландец Лиам Лоусон.

В настоящий момент Риккардо занимает 13-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 12 очков. Цунода занимает 12-ю позицию. На его счету 22 балла.

Недавно руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о предстоящем съёмочном дне команды «РБ», в котором примут участие Риккардо и Лоусон.

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