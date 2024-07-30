Оруджев: последний уикенд должен был добить Переса, но по логике «Ред Булл» — нет

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на вопрос по поводу мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

«Уикенд Переса, скорее, спас его будущее в команде или окончательно добил? По всей логике должен был добить. Но по логике «Ред Булл» — нет, раз, насколько я читал, они его уже подтвердили до конца года», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, на недавнем Гран-при Бельгии Перес показал восьмой результат, но с учётом дисквалификации Джорджа Расселла («Мерседес») стал восьмым. В настоящий момент мексиканец занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 131 очко.

Автоспорт: главные события 2024 года: