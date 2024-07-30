БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев: последний уикенд должен был добить Переса, но по логике «Ред Булл» — нет

Оруджев: последний уикенд должен был добить Переса, но по логике «Ред Булл» — нет
Комментарии

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на вопрос по поводу мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

«Уикенд Переса, скорее, спас его будущее в команде или окончательно добил? По всей логике должен был добить. Но по логике «Ред Булл» — нет, раз, насколько я читал, они его уже подтвердили до конца года», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, на недавнем Гран-при Бельгии Перес показал восьмой результат, но с учётом дисквалификации Джорджа Расселла («Мерседес») стал восьмым. В настоящий момент мексиканец занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 131 очко.

Материалы по теме
Расселла дисквалифицировали не из-за шин, Сайнс ошибся с контрактом? Разбор
Эксклюзив
Расселла дисквалифицировали не из-за шин, Сайнс ошибся с контрактом? Разбор

Автоспорт: главные события 2024 года:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android