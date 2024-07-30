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Гоночная команда представила Ford Mustang в меняющей цвет краске

Гоночная команда представила Ford Mustang в меняющей цвет краске
Ford Mustang RTR в краске Mystichrome
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Команда RTR Vehicles представила Ford Mustang, окрашенный краской Mystichrome, которая меняет свой цвет в зависимости от освещения и угла зрения. Впервые Mystichrome была показана в 2004 году, а теперь RTR вновь предлагает воспользоваться этой краской своим клиентам.

Ford Mustang RTR в краске Mystichrome

Ford Mustang RTR в краске Mystichrome

Фото: RTR Vehicles

Отмечается, что из-за сложности изготовления такой краски и её нанесения на автомобиль в общей сложности с помощью Mystichrome будут окрашены около тысячи машин.

Ford Mustang RTR в краске Mystichrome

Ford Mustang RTR в краске Mystichrome

Фото: RTR Vehicles

Компания RTR Vehicles была основана в 2009 году известным дрифтером Воном Гиттином-младшим. Команда специализируется на подготовке особых и гоночных версий Ford Mustang, а одна из её машин участвовала в съёмках эпизода третьего сезона шоу The Grand Tour.

Ford Mustang RTR в краске Mystichrome

Ford Mustang RTR в краске Mystichrome

Фото: RTR Vehicles

Кроме того, Ford Mustang RTR дважды выигрывал чемпионство в американской серии Formula Drift: в 2020-м титул взял сам Гиттин-младший, а в 2023-м на таком автомобиле первенствовал Челси Денофа.

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